Caio, Fiuk e Gilberto estão no 12º Paredão do 'BBB 21'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O trio Caio, Fiuk e Gilberto está no 12ª Paredão do Big Brother Brasil 21, formado na noite deste domingo, 18. Até a próxima terça-feira, 20, os participantes disputam a permanência na casa. Camilla de Lucas, o Anjo da semana, contou com o benefício da autoimunidade, não podendo ser votada neste Paredão.

Continua depois da publicidade

Em seguida, a líder Viih Tube teve que indicar duas pessoas para o Paredão: ela teve que escolher entre Arthur, Caio e Gilberto, os monstros da semana. Ela optou por Fiuk e Gilberto, respectivamente.

Os participantes tiveram de dar dois votos no confessionário. Arthur levou quatro votos e Juliette, Pocah e Caio tiveram três. A líder Viih Tube escolheu Caio com seu voto de Minerva. Arthur e Caio disputaram a prova Bate e Volta, com o crossfiteiro levando a melhor e escapando da berlinda.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].