Dicas valiosas para comer bem e preservar a saúde

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Durante a infância e a adolescência, emagrecer geralmente é uma tarefa um pouco mais fácil. Isso porque o metabolismo está em pleno funcionamento. Por isso é comum você encontrar uma pessoa com 20 anos afirmando que come muito e não engorda, mesmo com uma alimentação com alimentos pouco saudáveis. Com o passar do tempo, porém, a tarefa se torna mais complicada. Esses abusos começam a pesar mais com o passar do tempo.

Por isso, é importante logo cedo manter uma dieta equilibrada, evitando o excesso de doces e alimentos gordurosos e industrializados. No cardápio não podem faltar peixe, frutas e verduras, assim como os grãos.

Continua depois da publicidade

Cereais integrais também ajudam a manter uma alimentação mais equilibrada, eliminando a sensação de inchaço. Já castanhas e nozes são fontes valiosas de vitamina E, contribuindo no combate à ansiedade e a irritação.

Continua depois da publicidade

Outras dicas

A hidratação também se torna muito importante. Consumir a quantidade correta de água por dia mantém o organismo em pleno funcionamento. Além disso, evita o envelhecimento precoce, afastando as temidas rugas.

Eliminar alguns itens do cardápio também se faz necessário. Evite o consumo excessivo de refrigerante, frituras, alimentos muito gordurosos e doces. Bebidas alcoólicas também exigem muita moderação. Para quem fuma, é importante abandonar o vício. A tarefa pode não ser tão fácil, mas não é impossível.

Outro ponto importante: atividade física. A prática de exercícios regularmente auxilia em todo esse processo, garantindo a qualidade de vida desejada. Além disso, é importante consultar regularmente um médico para a realização de exames de rotina.

Advertisement

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].