EUA já aplicaram 1ª dose de vacina em mais da metade da população adulta

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, o País já aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em quase 130 milhões de pessoas acima dos 18 anos, o equivalente a 50,4% da sua população adulta. Mais de 83 milhões de adultos já foram vacinados também com a segunda dose, o que equivale a 34% da população.

Ao todo, considerando também menores de 18 anos, o País já vacinou mais de 131 milhões de pessoas com a primeira dose, entre elas mais de 84 milhões já receberam as duas doses da vacina.

Em relação às pessoas com mais de 65 anos, grupo considerado de risco, mais de 36 milhões de pessoas já foram vacinadas com as duas doses, o que corresponde a 65,9% dessa população. A última atualização do órgão ocorreu no último sábado, 17.

A vacina mais aplicada no País norte-americano até então é da fabricante Pfizer/BioNTech, com mais de 109 milhões de doses.

Em seguida, a Moderna, com mais de 92 milhões e, depois, a da Janssen/Johnson&Johnson, com quase 8 milhões de doses. Outras 167 milhões não foram identificadas pelo CDC.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estabeleceu em março uma meta de vacinação para os 100 primeiros dias de seu governo e prometeu aplicar 200 milhões de doses até o fim de abril.

A população dos Estados Unidos é de cerca de 328,2 milhões de pessoas.

