Grêmio bate Novo Hamburgo e reassume a liderança do Campeonato Gaúcho

O Grêmio reassumiu a liderança do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Novo Hamburgo por 3 a 1 na noite deste domingo, na sua Arena, pela décima rodada. De quebra, jogou o arquirrival Internacional para a segunda posição. Destaque para Jean Pyerre, autor de um gol e uma assistência.

Com o resultado, o Grêmio alcançou os 21 pontos, na liderança e com a classificação assegurada para a semifinal. O Inter tem 20, contra 15 de Ypiranga e Caxias. O novo Hamburgo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com nove. Esportivo soma oito e Pelotas, sete.

O Grêmio entrou na Arena, após quatro anos e meio, sem Renato Gaúcho como treinador. Ele foi demitido após a eliminação da equipe na Copa Libertadores frente ao Independiente del Valle-EQU. Thiago Gomes foi o responsável por dirigir a equipe, enquanto a diretoria trabalha para anunciar um novo nome.

A noite foi de Jean Pyerre. O meia, que chegou a ter um atrito com Renato Gaúcho, tendo seu pai criticado publicamente o treinador nas redes sociais, pareceu mais leve e mostrou muita qualidade ao abrir o placar para o time tricolor. Aos 26 minutos, chutou de fora da área e contou com um leve desvio para superar o goleiro Nícolas.

Jean Pyerre continuou ‘deitando e rolando’ mesmo após o gol. Aos 32 minutos, o jogador deu passe açucarado para Diego Souza. O atacante, que chegou a ter seu nome ventilado no Sport, passou pelo goleiro Nícolas e colocou no fundo das redes. O terceiro só não veio logo na sequência, pois Matheus Henrique acertou o travessão.

A superioridade no primeiro tempo foi evidente. O Grêmio ficou com a posse de bola e não deixou o Novo Hamburgo jogar. A equipe visitante não conseguiu ameaçar o rival durante os 45 minutos e foi para o intervalo com uma bela desvantagem, muito pelos desarmes realizados por Thiago Santos, líder no quesito.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Grêmio continuou em cima e não demorou para fazer o terceiro gol, com Diego Souza, de pênalti. O camisa 29 acabou assumindo a artilharia do Campeonato Gaúcho, com cinco gols.

Apesar da vantagem, o time gaúcho não deixou de pressionar, mostrando muita disposição na partida. Alisson chegou a mandar na trave, mas o Novo Hamburgo enfim conseguiu diminuir. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Kayron aproveitou o corte errado da defesa adversária para fazer 3 a 1. O jogo acabou caindo de produção e o Grêmio segurou o resultado sem muita dificuldade.

Na outra partida da noite, o Brasil de Pelotas derrotou o São Luiz por 1 a 0 no Bento Freitas e pulou para a sétima posição, com 12 pontos, ultrapassando o próprio rival, que ficou com 11.

