SP atinge 88.350 mortes por covid-19 e 2,74 milhões de casos

O Estado de São Paulo atingiu neste domingo 88.350 mortes em decorrência de covid-19, informou o governo estadual em boletim diário. O número de infectados pelo vírus no Estado desde o início da pandemia é de 2.746.217.

Desse total, 2.381.499 estão recuperados. Dos recuperados, 279.441 estiveram internados e receberam alta hospitalar, segundo os dados do governo estadual.

De acordo com o boletim, o número de internações no Estado segue em declínio.

Ao todo, atualmente, 23.854 pessoas estão hospitalizadas com covid-19, sendo 11.199 em leitos de Terapia Intensiva (UTI) e 12.665 em enfermaria.

A taxa de ocupação de UTI é de 81,6% na Grande São Paulo e de 83,6% no Estado.

O Estado de São Paulo entrou neste domingo na fase de transição do Plano SP, entre a vermelha e a laranja. Com mais flexibilização que a fase vermelha, porém mais restritiva que a laranja, o novo faseamento anunciado pelo governo do Estado permite a abertura de lojas, comércio, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e outros setores, mas com capacidade de público e horário de funcionamento reduzidos.

A nova fase mantém as restrições de circulação das 20 horas às 5 horas.

