Com todos os reforços, São Paulo divulga lista de inscritos na Libertadores

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Prestes a fazer sua estreia na Copa Libertadores, o São Paulo divulgou, na manhã deste domingo, a lista com todos os jogadores inscritos na competição continental e seus respectivos números. Pela primeira rodada da fase de grupos, o clube do Morumbi entra em campo na terça-feira, contra o Sporting Cristal, no Peru. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília).

Continua depois da publicidade

Ao todo, 50 jogadores estarão à disposição do técnico Hernán Crespo na fase de grupos, incluindo Miranda, Orejuela, William, Benítez, Eder e Bruno Rodrigues, contratados recentemente. Alguns deles, como o atacante Eder, já foram mais testados pelo técnico. Outros ainda não tiveram tantas oportunidades. Atletas do sub-20 e que retornam de empréstimo também estão regularizados.

Assim como na edição passada, vencida pelo Palmeiras, a Conmebol optou por manter o regulamento estabelecido segundo os protocolos para a prevenção da covid-19. Dentre as normas, o grande número de atletas inscritos por equipes, para facilitar o rodízio dos jogadores e proporcionar opções caso ocorra algum surto de covid-19 nas equipes.

Advertisement

A decisão da entidade Sul-Americana leva em consideração não a pandemia de coronavírus, mas também a sequência desgastante de jogos, com intervalos curtos entre os duelos. Tendo o próprio São Paulo como maior exemplo recente, a equipe tricolor vem de uma maratona de quatro jogos em oito dias no Paulistão.

Continua depois da publicidade

Em alguns deste compromissos, Crespo optou por usar garotos da base e dar chance a atletas menos utilizados e recém chegados. O saldo foi positivo, pois o São Paulo em quatro jogos conseguiu quatro vitórias, incluindo o triunfo sobre o arquirrival Palmeiras, na última sexta-feira.

Na Libertadores, além de Sporting Cristal, do Peru, o time paulista ainda terá pela frente, no Grupo E, o Racing, da Argentina, e o Rentistas, do Uruguai. A primeira partida no estádio do Morumbi será na segunda rodada, contra o rival uruguaio.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].