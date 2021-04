França quer diálogo mas apoia sanções à Rússia por 'comportamento inaceitável'

Por Estadão - Estadão 8

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu que outros países mantenham diálogo com a Rússia, mas também apoiou sanções contra o país em caso de “comportamento inaceitável”, citando como exemplo a invasão russa à Ucrânia, foco de renovadas tensões e retaliações recentes entre Washington e Moscou.

A declaração foi dada durante entrevista à CBS, em trecho veiculado neste domingo no site da emissora americana. Macron argumentou que os contatos com Moscou são importantes para melhorar, por exemplo, o sistema global em termos de controle de armas. “Precisamos de um diálogo aberto e franco” com o país, afirmou.

Por outro lado, também defendeu as sanções, quando necessárias. “Temos de ter limites claros com a Rússia”, disse ele. “As sanções são parte do pacote” para lidar com os russos, considerou.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

