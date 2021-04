Rublev e Tsitsipas decidem em Montecarlo em busca do 1º título de Masters 1000

Por Estadão - Estadão 6

Em uma final improvável sem Novak Djokovic e Rafael Nadal, que eram amplos favoritos para chegar à decisão mas caíram de forma antecipada, o tradicional Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, verá a nova geração duelar e terá um campeão inédito em 2021.

Stefano Tsitsipas e Andrey Rublev, atuais números 5 e 8 do mundo, respectivamente, irão se enfrentar no jogo derradeiro para definir quem levantará pela primeira vez o peso de um troféu de nível superior e com grande pontuação, só não maiores do que um Grand Slam.

No confronto direto entre os dois jovens tenistas, são seis jogos oficiais no total, sendo três vitórias para cada lado. Tudo indica que a final no saibro de Mônaco será muito equilibrada, com ambos sendo agressivos, assim como foram nas rodadas anteriores em que passaram por outros grandes nomes do circuito.

O grego de 22 anos, um dos cotados da nova geração para chegar ao número 1 do ranking mundial, venceu fácil sua chave de semifinal, neste sábado, contra o britânico Daniel Evans, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Com domínio absoluto da partida e primeiros saques certeiros, Tsitsipas resolveu o jogo em cerca de 1h e 10 minutos, não dando chances ao adversário que derrubou Djokovic nas quartas de final.

Na outra chave, Rublev teve um pouco mais de dificuldade, mas não o suficiente para chegar a balançar sua ida à final em Montecarlo. O russo de 23 anos bateu por 2 sets a 0 o norueguês Casper Ruud, 27º do ranking, com parciais de 6/3 e 7/5. Rublev havia sido o algoz de Nadal.

A final do Masters de Montecarlo está marcada para às 9h30, horário de Brasília, com transmissão pelos canais ESPN.

