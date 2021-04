Rio começa vacinação contra covid-19 de profissionais da educação pública

Por Estadão - Estadão 6

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou na manhã deste sábado,17, a vacinação contra covid-19 de profissionais lotados em unidades escolares públicas de Educação Básica na Cidade do Rio. São beneficiados nesta fase profissionais na ativa de 55 anos ou mais.

Desde às 8h até às 12h foram imunizados professores, diretores e pessoal de apoio que trabalham diretamente nas unidades de ensino. No próximo sábado, 24, serão vacinados os profissionais com 50 anos ou mais.

“Hoje a gente completa 18% da população carioca vacinada. São 82% dos idosos já imunizados. No dia 24 a gente encerra com a vacinação de todos os idosos com mais de 60 anos. A recomendação é que a gente comece então com os grupos prioritários, como todos os trabalhadores da educação, pública e privada”, disse em nota o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A vacinação ocorre nos postos da Prefeitura do Rio pela cidade, como clínicas da família. Segundo a prefeitura, “esta fase da campanha reforça a convicção de que a educação é essencial para garantir uma possibilidade de futuro melhor para esta geração de crianças e jovens matriculados nas escolas municipais”.

Eliete Antonio Matos, professora da educação infantil, tem 60 anos e trabalha há 10 anos com educação. Ela foi hoje a primeira profissional a ser vacinada e disse que se sentiu honrada em representar a categoria. Mas afirmou também que não vê a hora de reunir os alunos.

“Sinto falta de estar com as crianças todos os dias. Eu estava muito ansiosa. Meu desejo era esse. Não importa qual o laboratório da vacina, eu queria ser vacinada. Voltamos a trabalhar. É um alívio, uma proteção e uma segurança”, declarou após a imunização.

