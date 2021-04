Ministério recomenda que mulheres adiem gravidez durante pico da pandemia

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a pasta recomenda às mulheres que, se possível, adiem a gravidez enquanto durar pico da pandemia da covid-19. Mais cedo, o secretário havia afirmado que há uma pressão dos médicos ginecologistas obstetras para que todas as grávidas sejam incluídas no plano de vacinação contra a covid-19 e não apenas as que apresentam comorbidades.

Continua depois da publicidade

Segundo o secretário, apesar da falta de estudos, “a visão clínica de especialistas mostra que a variante nova tem ação mais agressiva nas grávidas”.

“Neste momento do pico epidêmico, pela situação que está acontecendo em alguns locais, deve ser avaliado – como aconteceu com o zika vírus em 2016 -, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento com uma gravidez mais tranquila”, disse Medeiros. “É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42 ou 43 anos, mas para uma mulher jovem, que pode escolher o seu momento de engravidar, o mais indicado agora é esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma”, completou.

Pedro Caramuru

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].