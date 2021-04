Perspectivas da economia nacional estão sujeitas a muitas dúvidas, diz Meirelles

Por Estadão - Estadão 6

O secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que a economia de São Paulo está liderando a saída da crise sanitária, fazendo novamente um contraponto entre o que acontece no Estado e no restante do País. Ao lembrar do crescimento de 0,4% da economia paulista no ano passado, na contramão da queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil como um todo, Meirelles reafirmou que São Paulo entrou neste ano em crescimento, enquanto as perspectivas da economia brasileira estão sujeitas “a muitas dúvidas”.

“O Estado de SP está liderando o processo de saída da crise sanitária e econômica”, disse o secretário, explicando que as perspectivas positivas para este ano estão baseadas no avanço da vacinação. “Mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas em São Paulo, além de o Estado ter fornecido 30 milhões de doses a outros estados”, afirmou Meirelles, que participou de Live do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Orçamento

O secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo afirmou que, se o governo federal precisa aceitar a formulação de um Orçamento irreal em troca de apoio político, o País tem um problema sério. Ao comentar o impasse em torno do projeto, que aguarda sanção com ou sem veto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Fazenda apontou, também, que, como as despesas obrigatórias terão de ser executadas mesmo sem estarem integralmente previstas na peça, certamente haverá impacto sobre a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que foi divulgada no período da tarde.

