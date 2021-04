Austrália vai retirar tropas do Afeganistão até setembro

Por Estadão - Estadão 3

A Austrália vai concluir a retirada das suas tropas do Afeganistão em setembro, junto com os Estados Unidos e outros aliados, disse o primeiro-ministro do país, Scott Morrison, nesta quinta-feira, 15.

A contribuição australiana à missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país já superou 15 mil soldados, mas hoje apenas 80 estão no local.

Nesta quarta-feira, 14, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que todas as tropas americanas deixariam o Afeganistão até o dia 11 de setembro.

Associated Press

