Nova defesa de mãe de Henry Borel pedirá à polícia um novo depoimento

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A nova defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry que está presa desde a semana passada, pedirá à Polícia Civil que colha um novo depoimento. A equipe, formada por quatro advogados, informou que irá na tarde desta quarta-feira, 14, à 16ª DP para conversar com o delegado que conduz as investigações.

Continua depois da publicidade

Na segunda-feira, a babá de Henry, Thayná de Oliveira Ferreira, já havia prestado um novo depoimento à polícia em que admitiu ter mentido na primeira oitiva.

Laudo de necropsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) mostrou que o menino Henry, de 4 anos, sofreu 23 lesões na madrugada em que morreu.

Advertisement

Presos acusados pela morte, o vereador carioca Dr. Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, carregaram o corpo da criança já morta às 4h09 do dia 8 de março, conforme mostra imagem do elevador do prédio obtida pelos investigadores.

Continua depois da publicidade

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].