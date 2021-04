Governo de SP anuncia vacinação contra a covid para pessoas de 60 a 64 anos

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 14, o governo de São Paulo anunciou a vacinação contra o coronavírus para pessoas de 60 a 64 anos no Estado. Para quem tiver 63 e 64, a imunização começa em 29 de abril; para aqueles com 60 a 62 anos, a vacina estará disponível a partir de 6 de maio. O grupo, de acordo com o governador João Doria (PSDB), contém 2,24 milhões de pessoas.

Continua depois da publicidade

Doria também afirmou que este grupo receberá, majoritariamente, as vacinas da Universidade de Oxford/AstraZeneca, produzidas no País pela Fiocruz. Com isso, o Estado aguarda o Ministério da Saúde enviar o lote com as doses. Ainda nesta manhã, o Instituto Butantan entregou uma nova remessa ao governo com 1 milhão de doses da Coronavac, a serem incorporados no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Desde a última segunda-feira, 12, o Estado regrediu para a fase vermelha do Plano São Paulo, menos restritiva que a fase emergencial, implementada desde 15 de março. Ainda ontem, o secretário estadual da Saúde Jean Gorinchteyn afirmou que o período de maiores restrições conseguiu reduzir as internações gerais em 17,5%.

Advertisement

Nesta manhã, o governo de São Paulo afirmou ter enviado nove ofícios ao Ministério da Saúde solicitando medicamentos do kit intubação para pacientes graves de covid-19. O objetivo é repor estoques e evitar o desabastecimento de remédios essenciais para o tratamento da doença. Para evitar o colapso no atendimento, o prazo solicitado é de 24 horas.

Continua depois da publicidade

João Ker

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].