Thaís é a décima eliminada do 'BBB 21', com 82,29% dos votos

Por Estadão - Estadão 21

Advertisement

Advertisement

Escolhida por Caio, o líder da semana, para disputar o paredão, Thaís foi a décima eliminada do Big Brother Brasil 21 com significativos 82,29% dos votos. Arthur, eleito pelos companheiros de confinamento, recebeu 15,88%, e Fiuk, emparedado na Prova do Líder, ficou em terceiro na berlinda desta terça-feira, 13, com apenas 1,83% dos votos do público.

Continua depois da publicidade

No discurso de eliminação, Tiago Leifert brincou com a briga entre Arthur e Fiuk: “competir o tempo inteiro é o que vocês estão fazendo aí, não tem jeito. (…) Vocês estão ao vivo o tempo inteiro. Nada melhor do que um paredão para finalmente trazer um resultado pra vocês. Determinar quem ganhou, quem perdeu, quem tava certo… Quem não ganha hoje? Hoje o público vai responder pra vocês. Quem sai hoje é a Thaís”, revelou o apresentador – informando que este paredão recebeu 106.557.323 votos.

Depois do resultado, Arthur e Fiuk se abraçaram e o instrutor de crossfit disse que não quer levar o desentendimento para fora do jogo. “Dali para fora… vai ser um prazer do caramba! Estou falando sério. Você me ensinou muita coisa aqui. Até lidar com meus próprios demônios. Isso é muito significante. E eu só agradeço”. O cantor respondeu: “Eu não tenho mais pique para brigar, não, Arthur. Se quiser, vai brigar sozinho”.

Bate-papo

Continua depois da publicidade

Após sua saída da casa, Thais participou do Bate-papo BBB e se mostrou surpresa com a porcentagem que votos que recebeu no Paredão. “Acho que pode ter sido isso, de às vezes eu ter me isentado de me posicionar em determinadas situações. De eu sentir uma coisa e deixar para lá o meu sentimento”, especulou a ex-sister.

A cirurgiã-dentista afirmou que ainda não caiu a ficha de tudo o que aconteceu com ela. “Eu pensava, tinha a minha ideia, trocava ideia sobre as minhas ideias… só que eu esperava, às vezes, e não conseguia falar. Ou deixava para lá. E o público via minha posição e, talvez, esperava que eu tomasse alguma atitude e eu não tomei”.

Sobre a indicação do líder Caio que a colocou na berlinda, Thaís explicou: “Ele chegou em mim, tinha conversado comigo umas semanas atrás, então tive que votar nele. E também fiquei meio confusa com o negócio do Caio, numa semana ele me deu o colar de imunidade, na outra votou em mim”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A ex-sister contou que uma das suas alegrias na casa foi sua amizade com Viih Tube. “Eu acho que a gente se fortaleceu, a gente pensava muita coisa igual. Eu me fortaleci muito com a amizade dela, tínhamos ideias iguais.”

Já com Juliette, que se aproximou da dupla nas últimas semanas, a história foi diferente. “Uma não entendia a outra, acho que foi mais isso. Por exemplo, uma sabia o que a outra estava pensando, mas não entendia”.

O flerte com Fiuk não foi além dos beijos nas festas, mas impactou o jogo da dentista. Ela avaliou sua relação com o cantor. “Eu acho que é porque ele não queria, mas eu até acho melhor a gente não ter engatado, porque eu sou muito intensa, eu ia ser muito zoada se me jogasse mais”, concluiu.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].