Walter, ex-Goiás e Fluminense, fica próximo de acerto com o São Caetano

Sob nova gestão, o São Caetano está próximo de anunciar um reforço de peso para a sequência do Campeonato Paulista, cujo principal objetivo é permanecer na divisão e buscar uma vaga nas quartas de final do torneio. O Azulão está de olho no atacante Walter, aquele mesmo, ex-Fluminense, Goiás e Athletico-PR.

Nesta terça-feira, o jogador de 32 anos teve o contrato rescindido pelo Vitória e na sequência foi oferecido ao São Caetano. O nome agradou ao CEO do Azulão, Márcio Granada, que abriu negociação com o representante de Walter e poderá bater o martelo em reunião na próxima quarta-feira.

Anunciado no início de março pelo Vitória, Walter teve uma passagem relâmpago. Foram apenas quatro jogos e nenhum gol marcado. Na partida decisiva contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, no último sábado, o atacante sequer foi relacionado.

Revelado pelo Internacional, Walter passou por Porto-POR, Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA e Goiás, onde viveu o melhor momento da sua carreira entre 2012 e 2013.

O São Caetano é o quarto colocado do Grupo D do Campeonato Paulista, com um ponto. A reabilitação pode vir já na quarta-feira, às 20h, quando enfrentará o Novorizontino, no estádio Anacleto Campanella.

AMISTOSOS – O São Caetano acertou também cinco amistosos no mundo árabe após o término do Campeonato Paulista. O time do ABC quer usar a excursão como preparação para a Copa Paulista, visando voltar ao cenário nacional na próxima temporada.

