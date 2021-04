BB confirma saída de dois vice-presidentes

Por Estadão - Estadão 5

O Banco do Brasil confirmou nesta terça-feira, 13, a renúncia de Carlos André ao cargo de vice-presidente Gestão Financeira e de Relações com Investidores, por motivo de aposentadoria, e de Mauro Ribeiro Neto, por motivos pessoais, ao cargo de vice-presidente Corporativo. A saída dos executivos será efetivada a partir de 26 de abril, no caso de André, e a partir de 30 de abril, para Ribeiro Neto. A saída de ambos foi antecipada por fontes ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em fato relevante, a instituição informa ainda a indicação de José Ricardo Fagonde Forni, atualmente Diretor de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio, e Ênio Mathias Ferreira, atualmente Diretor de Governo, para os cargos de Vice-Presidente Gestão Financeira e de Relações com Investidores e de Vice-Presidente Corporativo.

As indicações, acrescenta o banco, iniciam o processo de aprovação nas instâncias competentes de governança do BB com vistas à eleição pelo Conselho de Administração.

Funcionário da instituição desde 1986, Forni é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília-UnB, possui MBA Finanças pelo IBMEC e certificação avançada em Inovação pelo IMD (Suíça).

Especialista em administração pública, Ferreira dedicou dezesseis anos de sua carreira à Diretoria de Governo, quatro dos quais, de 2014 a 2018, como gerente executivo. Também exerceu o cargo de gerente executivo na Diretoria de Tecnologia, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2014. É graduado em direito e em administração, possui MBAs em gestão pública, em Marketing e em negócios financeiros.

