Eletrobras: Conselheira Lucia Casasanta renuncia ao cargo

A Eletrobras informa que a conselheira Lucia Maria Martins Casasanta, indicada pelo acionista controlador e com mandato até o final de abril, renunciou, a partir de amanhã, ao cargo no conselho de administração da empresa. A saída da executiva é atribuída a novos desafios profissionais e pessoais que pretende assumir.

De acordo com comunicado ao mercado divulgado pela companhia, a executiva foi a primeira Diretora de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras, selecionada por processo independente de Head Hunter. Liderou o processo de contratação e execução da investigação independente durante a operação Lava Jato, instalada no Brasil. Sob sua direção, foi implementado o Programa de Integridade (Compliance).

Em julho do ano passado, Casasanta renunciou ao cargo de Diretora e foi indicada pelo controlador para uma de suas vagas no Conselho de Administração, sendo também, até hoje, a coordenadora do Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade, além de membro do Comitê de Elegibilidade das Empresas Eletrobras.

