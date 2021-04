Fauci, após suspensão da J&J: Não podemos parar vacinação por coisas mínimas

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O epidemiologista Anthony Fauci, assessor médico chefe do presidente americano, Joe Biden, minimizou nesta terça-feira o pedido de suspensão da vacina da covid-19 da Johnson & Johnson. A solicitação foi feita nesta terça-feira, 13, pelo FDA, a agência reguladora americana, e pelo Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) após relatos de casos de trombose com uso do imunizante. “Não podemos parar a vacinação por coisas mínimas, que muito provavelmente não têm a ver com a vacina”, disse Fauci, em coletiva de imprensa.

Continua depois da publicidade

Pela manhã, a J&J emitiu nota chamando os casos de coágulos de sangue de “extremamente raros” em pessoas que receberam o profilático. Com mais de 6,8 milhões de doses aplicadas, apenas seis pessoas relataram a possível complicação.

Ainda assim, o coordenador da resposta da Casa Branca ao coronavírus, Jeff Zients, na mesma coletiva, chamou o trabalho da FDA de “fantástico” e garantiu o ritmo de imunização contra a covid-19 nos EUA será mantido, apesar da suspensão temporária do uso das vacinas da J&J.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].