Biden expressa a Putin preocupação com ações militares na fronteira com Ucrânia

A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, por telefone nesta terça-feira, 13. Segundo o comunicado, Biden enfatizou compromisso americano com a soberania da Ucrânia e expressou preocupação com a crescente mobilização militar russa na fronteira com o país vizinho. A nota ressalta que Biden “deixou claro” que os EUA vão defender os interesses nacionais em resposta a ações do Kremlin, como ataques cibernéticos e interferência em eleições. Também reafirmou o interesse em construir um “relacionamento previsível e estável com a Rússia” e propôs uma cúpula, com a presença de um terceiro país, para tratar das relações.

André Marinho

Estadao Conteudo

