Cuidado necessário antes de substituir o açúcar por adoçante

Ao começar a fazer uma dieta, a primeira ação de muitas pessoas é substituir o açúcar pelo adoçante. O problema é que essa iniciativa nem sempre tem a menor quantidade de calorias. Além disso, algumas versões não são indicadas para hipertensos, por exemplo.

Por isso, é preciso ter muito cuidado e atenção antes de escolher o produto para adoçar o café ou o suco. Para encontrar a melhor opção, é preciso conhecer os diferentes tipos de produtos.

Orientação

Basicamente, todo adoçante tem a finalidade de substituir o açúcar. Isso não significa possuir menos calorias, mas apenas ser uma opção para as pessoas que apresentam algum problema de saúde e não podem consumir o açúcar refinado.

O adoçante pode ser um aliado é um no combate à obesidade. Para quem não possui restrições, o primeiro passo é encontrar uma opção que melhor combine com o paladar. Outro ponto importante é o consumo moderado. Portanto, respeite o limite descrito na embalagem.

Mais doces, os produtos com frutose costumam apresentar muitas calorias. Já o sorbitol não é indicado para diabéticos. Esse produto costuma ser mais utilizado na indústria na produção de doces como balas e chicletes. Por fim, o esteviosídeo não altera os níveis de açúcar no organismo, possuindo um sabor bem semelhante ao açúcar.

Para quem pretende iniciar uma dieta, é indicado consultar um médico especializado antes de substituir no cardápio o açúcar pelo adoçante. Os resultados desejados só serão alcançados com uma dieta equilibrada, com o consumo de verduras e legumes e com a restrição de alimentos muito gordurosos e doces. Lembre-se também da importância de praticar atividade física regularmente.

