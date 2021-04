F-1 muda horários de treinos em Imola por causa de funeral do príncipe Philip

Por Estadão - Estadão 11

O funeral do príncipe Philip, do Reino Unido, que morreu aos 99 anos na última sexta-feira, vai causar impacto na Fórmula 1 neste final de semana. Para evitar um conflito com o evento que acontecerá em Londres, a categoria decidiu alterar os horários dos treinos do GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021, marcada para o circuito do Imola.

A principal mudança será no horário do treino oficial de classificação, que será agora às 9 horas (de Brasília), uma hora antes do que era previsto. Isso porque o cortejo do corpo do Duque de Edimburgo está previsto para acontecer a partir das 10h40, quando a definição do grid para o GP da Emilia-Romagna estaria em seus momentos decisivos na programação original.

Como, pelo regulamento da Fórmula 1, o treino oficial de classificação só pode ocorrer com um espaço de duas horas para a terceira e última sessão de treinos livres, esta também foi antecipada das 7 horas para as 6 horas.

As mudanças no sábado acabaram gerando um efeito cascata na sexta-feira, primeiro dia de atividades de pista de um GP, já que o regulamento prevê que o terceiro treino livre precisa ter início com um espaço mínimo de 19 horas para a segunda sessão. Assim, os dois primeiros treinos livres foram antecipados em 30 minutos e agora começam às 6 horas (TL1) e às 9h30 (TL2).

Antes do início do treino oficial de classificação, no sábado, a Fórmula 1 decretará um período de um minuto de silêncio em homenagem ao príncipe Philip. Curiosamente, a categoria também estava na Itália na data do funeral da princesa Diana, em 1997. O horário da corrida, no domingo, segue inalterado: a largada será às 10 horas.

