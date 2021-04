Dudu não é inscrito pelo Al Duhail na Liga dos Campeões da Ásia e volta ao Brasil

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

O torcedor do Palmeiras está eufórico com um possível retorno de Dudu ao clube em junho. Tudo pelo fato de o Al Duhail não tê-lo inscrito na Liga dos Campeões da Ásia, principal competição do clube do Catar na temporada. Fora da competição, o atacante postou foto anunciando que está voltando ao Brasil.

Continua depois da publicidade

Dudu está emprestado para a Al Duhail até o meio do ano, com a possibilidade de ser contratado em definitivo. O acordo, caso seja oficializado, o garantiria por mais dois anos no mundo árabe. Porém, o clube catariano ainda não deu sinais que exercerá a opção de compra e, com muitos estrangeiros, preferiu não relacioná-lo para a competição.

O Al Duhail tem até maio para informar o Palmeiras se vai adquirir Dudu em definitivo. Terá de desembolsar 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40,7 milhões) para concretizar o negócio. Palmeirenses acham que o fato de o clube não inscrevê-lo é uma dica sobre o retorno ao campeão da América.

Advertisement

Em entrevista recente ao Esporte Espetacular, da TV Globo, Dudu revelou que a sua meta na carreira é voltar a defender o Palmeiras. Não sabia se em seis meses, ou após dois anos, já confiante na contratação definitiva para seguir no Oriente Médio.

Continua depois da publicidade

O desempenho de Dudu com o Al Duhail não é ruim. Em 35 partidas com a camisa catariana, foram 15 gols anotados e 11 assistências. Até mesmo o Palmeiras não confiava em uma volta agora e foi pego de surpresa, pois acabou de repassar a camisa 7 com a qual brilhou para Rony.

Dudu postou uma foto em suas redes sociais dentro do avião, informando que está de volta ao País. “To Go Brasil”, era a legenda. Deve permanecer as duas próximas semanas por aqui no aguardo de uma definição sobre seu futuro.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].