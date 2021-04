Allan Aal se anima com desempenho do Guarani apesar da derrota para o Corinthians

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Guarani perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pelo Campeonato Paulista, mas o desempenho do time em campo deixou o técnico Allan Aal animado já projetando também a sequência da temporada.

Continua depois da publicidade

“Nosso desempenho nos deixa mais convictos de que a gente vai brigar pela classificação e que podemos também buscar o acesso para a Série A do Brasileiro. Se continuarmos com esse desempenho podemos buscar vitórias diante de qualquer equipe”, afirmou o treinador.

Como não poderia ser diferente, Allan Aal foi muito questionado sobre o poder de finalização do Guarani, que criou inúmeras oportunidades, mas não conseguiu convertê-las. O treinador citou a falta de ritmo, prometeu trabalhar a questão da finalização e não descartou reforço para o ataque.

Advertisement

“Temos que analisar de uma maneira fria, de uma maneira profissional, saber que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. O Guarani pela grandeza que tem está sempre de olho no mercado. Não é porque não conseguimos o resultado que precisamos reforçar. Estamos sempre atentos”, disse Aal.

Continua depois da publicidade

Sem vencer há dois jogos, o Guarani perdeu a chance de retomar a vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos. O time volta a campo já nesta quarta-feira contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].