França: uma pessoa morre e outra fica ferida após ataque a tiros em Paris

Um pessoa morreu e outra ficou ferida, nesta segunda-feira, 12, após serem baleadas em ataque a tiros em frente a uma hospital de Paris, na França, informam múltiplos veículos da imprensa francesa, citando fontes policiais. O suspeito fugiu do local do crime em uma motocicleta e não foi identificado. O hospital Henri-Dunant fica localizado no 16º Arrondissement da capital francesa e funciona como centro de aplicação de vacinas para covid-19. As motivações do ataque não foram informadas.

