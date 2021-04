Índia: Bolsa de Mumbai despenca 3,44% e fecha no menor nível desde começo do ano

Por Estadão - Estadão 4

A Bolsa de Mumbai, a principal da Índia, fechou em baixa acentuada nesta segunda-feira, 12, em reação ao forte aumento nos casos de infecção por covid-19 no país nos últimos dias. Índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, o S&P BSE Sensex sofreu um tombo de 3,44% hoje, a 47.883,38 pontos, encerrando os negócios no menor nível desde o começo do ano. O setor financeiro liderou as perdas no mercado indiano: o IndusInd Bank teve queda de 8,57% e o State Bank of India, de 6,32%.

