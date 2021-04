Com 11,4% dos votos contados, Castillo lidera eleições presidenciais no Peru

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Com 11,4% dos votos contabilizados, o candidato de esquerda Pedro Castillo lidera a disputa pela Presidência do Peru, informou há pouco o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do país (Onpe, na sigla em espanhol). Ele aparece com 15,881% dos votos, seguido por Hernando de Soto (14,478%), Rafael López Aliaga (13,131%), Keiko Fujimori (12,187%) e Yonhy Lescano (8,947%).

Continua depois da publicidade

Uma pesquisa de boca de urna realizada neste domingo, 11, pelo instituto Ipsos indicava vitória de Castillo e um empate entre Fujimori, Soto e Lescano pelo segundo lugar. Os dois mais votados na eleição vão se enfrentar no segundo turno, marcado para 6 de junho.

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].