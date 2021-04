Atlético de Madrid só empata com o Bétis, mas recupera a liderança do Espanhol

Por Estadão - Estadão 10

O Atlético de Madrid está de volta à liderança do Campeonato Espanhol um dia após ser ultrapassado pelo rival Real Madrid. Mas a diferença de pontos entre os três primeiros colocados agora está em apenas dois pontos, deixando a disputa totalmente aberta. Com empate por 1 a 1 com o Bétis, o time de Diego Simeone soma 67, diante de 66 dos merengues e de 65 do Barcelona.

Neste domingo, até saiu na frente do placar, com gol cedo de Carrasco. Mas Tello igualou o marcador antes dos 20 minutos. Os goleiros Oblak e Bravo trabalharam bastante no jogo e evitaram que as equipes tivessem melhor sorte no encontro.

O líder Atlético sentiu bastante a falta de sua dupla ofensiva titular. Suárez está machucado e Llorente teve de cumprir suspensão. Para piorar, agora perdeu o português João Félix, que deixou o campo com lesão no joelho após pancada dura.

Foi um reencontro entre Diego Simeone e Manuel Pellegrini. O chileno estava no Málaga na estreia do argentino como técnico do time colchonero e o “batizou”. Foram diversos encontros e até hoje Simeone jamais perdeu do rival.

Depois de abrir vantagem e ceder empate, o Atlético passou sufoco em boa parte do segundo tempo, mas teve duas grandes chances nos minutos finais. Esbarrou em Bravo e deixou escapar dois pontos. Dos últimos seis disputados, somou somente um.

Na quinta-feira, em retorno ao Wanda Metropolitano, o líder tentará se reencontrar com os triunfos em duelo com o Huesca. Faltam oito rodadas para o Espanhol terminar.

Nos outros jogos deste domingo, Valencia e Real Sociedad empataram por 2 a 2, o Villarreal levou 2 a 1 do Osasuna, em casa, mesmo placar aplicado pelo Granada em visita ao Valladolid.

