Vinícius Balieiro passa por tratamento, se recupera de lesão e treina no Santos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Não passaram de um susto as dores sofridas por Vinícius Balieiro, do Santos, após dividida com o zagueiro Fabão, do Botafogo, aos 22 minutos do segundo tempo no empate sem gols, sábado à noite, na Vila Belmiro, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Continua depois da publicidade

O volante santista fez tratamento intensivo no joelho esquerdo e foi liberado pela fisioterapia do clube para treinar juntamente com todo o elenco do técnico Ariel Holan.

O lance do trauma ocorreu aos 22 minutos da etapa final, quando Balieiro entrou tabelando no meio da zaga botafoguense e dividiu a bola com o zagueiro Fabão. Não houve intenção por parte do jogador do Botafogo de causar a contusão, tanto que o árbitro não apontou falta no lance.

Advertisement

Balieiro, que é volante, mas entrou improvisado na lateral, pois Sandro estava perdendo o duelo para Dudu, tentou ficar mais alguns minutos em campo, mas acabou substituído por Copete e foi levado aos vestiários, onde foi imediatamente medicado.

Continua depois da publicidade

Como não houve lesão grave, Vinícius Balieiro poderá integrar a equipe no jogo de volta da Copa Libertadores, quarta-feira, diante do San Lorenzo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Santos, como venceu o jogo de ida por 3 a 1, pode até ser derrotado por um gol de diferença, que ainda assim garantirá vaga na fase de grupos da principal competição sul-americana.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].