Tailândia registra recorde de mortos e deve reforçar restrições

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Ministério da Saúde da Tailândia alertou no domingo que as restrições podem precisar ser reforçadas para retardar a propagação de uma nova onda de coronavírus, já que o país atingiu um recorde diário de novos casos.

Continua depois da publicidade

O ministério confirmou 967 novas infecções, o maior já registrado em um período de 24 horas, elevando o total da Tailândia para 32.625 casos desde janeiro do ano passado – incluindo 97 mortes. O surto em expansão ocorre depois que o país manteve o vírus sob controle durante a maior parte do ano passado.

Enquanto isso, a Índia proibiu as exportações do antiviral remdesivir, usado para tratar a covid-19, até que a situação do país melhore, informa o Times of India, um jornal local. O governo disse em nota que as fabricantes do medicamento devem disponibilizar em seus sites dados sobre estoques e distribuição.

Advertisement

Mais cedo, foi divulgada fala do principal funcionário do controle de doenças da China sobre a eficácia dos imunizantes do país. As vacinas chinesas “não têm taxas de proteção muito altas”, disse o diretor dos Centros de Controle de Doenças da China (CDC), Gao Fu, em uma conferência no sábado na cidade de Chengdu, no sudoeste do país.

Continua depois da publicidade

(Com Associated Press)

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].