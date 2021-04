Mesmo desfalcados de seus astros, Lakers dominam e vencem Brooklyn Nets na NBA

Por Estadão - Estadão 4

Mesmo sem LeBron James, Anthony Davis e Kyle Kuzma, em recuperação de suas respectivas lesões, o Los Angeles Lakers dominou e venceu o Brooklyn Nets neste sábado por 126 a 101. A equipe da Califórnia se valeu da ausência de James Harden, também machucado, e da limitação de minutos de Kevin Durant para controlar o jogo e vencer com autoridade na NBA.

Diante da ausência de seus principais astros, os Lakers contaram com um forte jogo coletivo para construir o triunfo. Seis jogadores anotaram mais de 14 pontos, com destaque para o pivô Andre Drummond, com 20, além de 11 rebotes, alcançando um “double-double”.

Do outro lado, Durant, mesmo tendo atuado por 24 minutos, foi o cestinha do jogo, com 22 pontos. Foi apenas o segundo duelo do ala após ausência de dois meses. Kyrie Irving fez 18 e LaMarcus Aldridge, na sua quinta partida pelos Nets, registrou 12.

Em casa, o time de Nova York foi dominado por uma já conhecida, mas eficiente estratégia do atual campeão da NBA: defesa forte e bom aproveitamento da linha de três. Foram 19 acertos de 34 tentativas (55% de aproveitamento) contra cinco de 27 do rival (18,5%), que desperdiçou a chance de assumir a liderança da Conferência Leste e continua no segundo lugar.

Para a sequência da temporada, os Lakers, na quinta colocação do Oeste, devem poder contar com Anthony Davis dentro de 10 a 15 dias. Já LeBron James ainda será baixa ao menos por mais três semanas. Os Nets não terão James Harden pelos próximos dez dias, quando passará por avaliação médica para saber se poderá voltar.

O Utah Jazz segue soberano na liderança da Conferência Oeste. O time teve trabalho diante do Sacramento Kings, mas conseguiu a vitória por 128 a 112 e engatou o 24º triunfo consecutivo como mandante na NBA, mantendo a invencibilidade em seus domínios nesta temporada.

Donovan Mitchell mais uma vez foi o protagonista e cestinha da partida. O armador terminou com 42 pontos e se tornou o primeiro atleta do Jazz a marcar mais de 35 pontos em três duelos seguidos desde Karl Malone em 1993. Pelo lado dos Kings, foram destaques o pivô Richaun Holmes, com “double-double” de 25 pontos e dez rebotes, e De’Aaron Fox, autor de 30 pontos e oito assistências.

Em San Francisco, o Golden State Warriors mais uma vez viu brilhar a estrela de Stephen Curry. O astro fez 38 pontos, apanhou oito rebotes e foi o grande nome da noite. Ao lado de Andrew Wiggins, que marcou 25 pontos, o armador foi determinante para a vitória por 125 a 109 sobre o Houston Rockets em casa. A equipe está na décima posição do Oeste e continua viva na briga por uma vaga no play-in, ao contrário dos Rockets, na penúltima colocação da mesma conferência.

Curry alcançou a sexta partida consecutiva anotando 30 pontos ou mais em um jogo. Além disso, o astro da franquia de San Francisco agora está a 18 pontos de igualar os 17.783 pontos de Wilt Chamberlain, o maior pontuador da história do Warriors.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers 115 x 135 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 101 x 126 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 93 x 117 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 128 x 112 Sacramento Kings

Golden State Warriors 125 x 109 Houston Rockets

Phoenix Suns 134 x 106 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 118 x 103 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Miami Heat

