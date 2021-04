Irã inicia lockdown de dez dias; Venezuela anuncia adesão à Covax

Por Estadão - Estadão 8

O Irã iniciou neste sábado, 10, um lockdown de dez dias para conter a quarta onda de infecções por coronavírus no país. A força-tarefa do governo iraniano encarregada de determinar as medidas de combate à pandemia ordenou o fechamento da maioria das lojas em cidades declaradas como “zonas vermelhas”, ou seja, com alto perigo de contágio.

O governo da Venezuela, por sua vez, anunciou neste sábado que o país sul-americano pagará cerca de US$ 64 milhões para garantir o recebimento de vacinas contra a covid-19 por meio da iniciativa Covax. O valor representa mais de 50% do valor necessário para um país ser beneficiário do mecanismo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para facilitar o acesso equitativo à vacinação contra o coronavírus no mundo. Por meio da Covax, a Venezuela conseguirá 20% das vacinas necessárias para imunizar a população do país. Fonte: Associated Press.

