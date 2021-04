China aprova testes clínicos para nova vacina

Por Estadão - Estadão 10

A China aprovou a realização de testes clínicos para uma nova vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Sinopharm, informou neste sábado (10) a agência estatal chinesa Xinhua. A nova vacina recombinante, desenvolvida pelo National Vaccine & Serum Institute, um centro de Pesquisa e Desenvolvimento da subsidiária de biociência da Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG), obteve aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos na sexta-feira, 9, informou o CNBG em seu comunicado oficial divulgado em uma rede social.

A empresa informou que a tecnologia da vacina recombinante está madura e é adequada para produção em larga escala. A produção não requer instalações com altos níveis de biossegurança, uma vez que o processo não envolve vírus vivos.

O imunizante é a terceira vacina contra a covid-19 da empresa. Em dezembro passado, uma vacina inativada desenvolvida pelo Beijing Biological Products Institute Co., Ltd. sob CNBG, se tornou a primeira vacina chinesa a ter autorização de comercialização condicional. Em fevereiro, outra vacina inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, uma afiliada do CNBG, foi autorizada a entrar no mercado em uma base condicional.

A Xinhua informa, ainda, que mais de 161,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas em toda a China até sexta-feira, segundo dados da Comissão Nacional de Saúde divulgados neste sábado.

