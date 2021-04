Abel Ferreira faz mistério, mas quer Palmeiras bem na defesa e melhor no ataque

Por Estadão - Estadão 6

Sem revelar qual time vai colocar em campo para o duelo pela Supercopa do Brasil, neste domingo, em Brasília, às 11 horas, no Estádio Mané Garrincha, diante do Flamengo, o técnico Abel Ferreira definiu como quer o Palmeiras: bem na marcação e melhor no ataque.

“Vamos ver quais os jogadores que vão jogar. Esta competição calha no meio de uma Recopa, estamos preparados para isso, mas não vou dizer quem vai jogar. Estamos preparados, sabíamos quando saiu o calendário e este sorteio. Amanhã teremos uma equipe competitiva, de caráter, que queira defender bem, mas atacar melhor”, disse o treinador, neste sábado, em entrevista coletiva, ao lado do rival flamenguista Rogério Ceni.

Com menos tempo de preparação que o adversário, pois disputou o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, na quarta-feira, frente ao Defensa Y Justicia, da Argentina – a equipe de Palestra Itália venceu por 2 a 1 -, Abel preferiu usar os treinos para ajustes táticos.

“A qualidade deles (jogadores) está lá, não sou eu que vou ensinar. Tem a ver com posicionamentos táticos que podemos alterar. Sabíamos dos jogos que tínhamos, estamos treinando todos juntos desde o dia 2. Alguns não sabem, mas temos jogadores que voltaram de férias no dia 2 deste mês, infelizmente temos de entrar a competir para decidir títulos e também acabamos de decidir outros. O que todos querem é estar nas decisões”, disse o treinador palmeirense, que na próxima quarta-feira tem o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, também em Brasília.

Estadao Conteudo

