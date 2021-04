EUA: conselheiros de Biden visitarão Colômbia, Argentina e Uruguai

Por Estadão - Estadão 9

Autoridades dos Estados Unidos visitarão países da América do Sul, como Colômbia, Argentina e Uruguai, entre os dias 11 e 15 de abril, de acordo com um comunicado da Casa Branca. O governo Joe Biden será representado por Juan Gonzalez, diretor sênior para assuntos do Hemisfério Ocidental, e Julie Chung, secretária-adjunta interina para Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado.

Em Bogotá, segundo a nota, os conselheiros discutirão com autoridades locais a recuperação econômica, a segurança e o desenvolvimento rural da Colômbia. Além disso, debaterão a crise migratória da Venezuela. Na Argentina e no Uruguai, Gonzalez e Chung abordarão os desafios impostos pela pandemia de covid-19, as mudanças climáticas e as ameaças à democracia na região.

