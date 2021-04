IBGE: Marise Ferreira assume presidência após saída de Susana Guerra

Por Estadão - Estadão 6

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou nesta sexta-feira, 9, que a atual diretora-executiva do órgão, Marise Ferreira, assumirá o cargo de presidente em exercício com a saída de Susana Cordeiro Guerra do instituto.

Presidente do IBGE desde fevereiro de 2019, Susana cumpriu nesta sexta seu último expediente à frente do instituto, conforme antecipou o Broadcast na última quarta-feira, 7. Ela pediu demissão em março, no dia seguinte à aprovação no Congresso Nacional do corte de 96% no orçamento do Censo Demográfico previsto para ir a campo este ano.

Segundo o órgão, do ponto de vista legal, Susana permanece presidente até que tenha sua exoneração publicada no Diário Oficial, o que deve ocorrer até segunda-feira, 12.

Marise é servidora de carreira do IBGE há 37 anos. Formada em direito, ela estava à frente da Diretoria-Executiva da instituição desde o ano passado. Desde que entrou no órgão, em 1984, Marise já atuou na coleta de pesquisas e exerceu funções na área administrativa, entre elas a supervisão de recursos humanos, além de trabalhar no Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), onde chegou ao cargo de coordenadora-geral.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

