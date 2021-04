Zé Roberto convoca mais 5 jogadores para a seleção brasileira feminina de vôlei

Por Estadão - Estadão 4

José Roberto Guimarães divulgou, nesta sexta-feira, a segunda convocação da seleção brasileira feminina de vôlei no ano olímpico. As cinco jogadoras chamadas pelo treinador vão se apresentar entre segunda e quarta-feira da próxima semana no Centro De Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio.

As convocadas foram: a ponteira Fernanda Garay e a central Carol, do Dentil/Praia Clube (MG), a central Carol Gattaz e a levantadora Macris, do Itambé/Minas (MG) e a ponteira Natália, que atua na Rússia.

As centrais Adenízia, Bia e Mayany, as levantadoras Dani Lins e Roberta, as líberos Camila Brait e Nyeme, as opostas Tandara e Lorenne, a ponteira Ana Cristina e a ponteira/oposta Rosamaria formaram a a primeira lista de convocadas e trabalham em Saquarema desde a última segunda-feira, juntamente com as convidadas, as centrais Lorena e Diana e a ponteira Karina.

As seleções brasileiras, cujo principal objetivo é a disputa da Olimpíada de Tóquio, têm como primeiro compromisso a Liga das Nações, a ser disputada em sistema de bolha, na cidade de Rimini, na Itália, entre 25 de maio a 20 de junho para as equipes femininas, e de 28 de maio a 23 de junho para as masculinas.

Além do elenco das atletas, comissão técnica também teve mais dois convocados, o assistente técnico Paulo Coco e o analista de desempenho Denis Cabral.

