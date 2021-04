Sem desfalques, Flamengo relaciona 25 jogadores para decisão da Supercopa

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Rogério Ceni contará com força máxima para a primeira decisão da temporada. O treinador do Flamengo não tem desfalques entre os titulares e relacionou 25 jogadores para a partida diante do Palmeiras, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.

Continua depois da publicidade

A única ausência da lista era esperada: o atacante reserva Pedro não se recuperou totalmente de lesão muscular na coxa e vai para Brasília apenas para acompanhar os companheiros. Verá a decisão das tribunas, ao lado dos dirigentes do time rubro-negro.

Em relação à lista de convocados para a partida diante do Madureira, na última segunda-feira, pelo Campeonato Carioca, um nome a mais: o lateral-direito Matheuzinho se recuperou de lesão, também na coxa, e será opção para a decisão caso o titular chileno Mauricio Isla sinta algum problema.

Advertisement

O Flamengo trabalhou nesta sexta-feira pela manhã no Rio de Janeiro. Fez treino físico e tático e embarcou à tarde para o Distrito Federal. Na capital do Brasil, ainda fará um último treinamento neste sábado, de manhã, no CT do Brasiliense.

Continua depois da publicidade

Caso não tenha problemas de última hora, Rogério Ceni entra na decisão com Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Os demais relacionados são: Hugo Souza, Gabriel Batista, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Renê, João Lucas, Hugo Moura, João Gomes, Pepê, Michael, Vitinho e Rodrigo Muniz.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].