A partir de segunda-feira, SP avança para a Fase Vermelha, diz Rodrigo Garcia

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM) anunciou nesta sexta-feira, 9, que a partir de segunda-feira, dia 12, todas as regiões do Estado avançam para a fase vermelha do Plano São Paulo, e por isso, terão regras mais flexíveis de quarentena do que em relação à Fase Emergencial, atualmente em vigor. A nova etapa do plano vai até o dia 19.

Continua depois da publicidade

De acordo com Garcia, a decisão foi tomada com base nos “avanços importantes na contenção da pandemia” que o Estado têm apresentado, destacando a vacinação, a abertura de leitos e as medidas de distanciamento e isolamento social adotadas pelo governo estadual.

Na prática, a mudança libera escolas públicas e particulares para abrirem na segunda-feira. O governo vai manter o toque de recolher entre 20h e 5h. Os bares e restaurantes também poderão voltar a realizar o “take away”, ou seja, permitir que os clientes retirem produtos no local. A partir de segunda, também pode ser retomado o esporte coletivo profissional, como o Campeonato Paulista de Futebol, desde que sem torcidas nos estádios.

Advertisement

Conforme informou o Estadão/Broadcast, a decisão do governo vai de encontro à indicação do Centro de Contingência da Covid-19, que recomendou em reunião nesta quinta-feira à noite que São Paulo continuasse na Fase Emergencial.

Continua depois da publicidade

A Fase Emergencial começou no Estado de São Paulo no dia 15 de março, dias depois de ser decretada a fase vermelha porque houve piora nos números de casos, óbitos e risco de colapso no sistema de saúde por lotação de enfermarias e UTIs.

Matheus de Souza e Pedro Caramuru, com colaboração de Renata Cafardo e Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].