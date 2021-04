Petrobras reformula site de Relações com Investidores e desta ESG em nova seção

Por Estadão - Estadão 5

A Petrobras informa que lançou o novo site de Relações com Investidores (RI) em linha com as melhores práticas do mercado. Segundo a estatal, o site está mais moderno e fácil de navegar, apresenta novas informações e funcionalidades como uma nova primeira página que disponibiliza todo o conteúdo relevante sobre a companhia, com destaques e links para os documentos mais importantes de cada seção, diminuindo a quantidade de cliques para chegar à informação.

Na nova seção ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), o investidor terá acesso aos principais indicadores de sustentabilidade de forma consolidada, às estratégias de longo prazo da companhia, aos relatórios e apresentações, além do novo menu de Controvérsias, trazendo mais informação e transparência sobre temas de meio ambiente, social e governança.

“Todas as seções do site foram reorganizadas de modo a facilitar a obtenção de dados relevantes e a navegabilidade dos investidores e analistas. Além de contar com a ferramenta de acessibilidade, aprimoramos o acesso a informações por meio da criação de páginas que dispõem os documentos de forma mais visual”, afirma a Petrobras.

