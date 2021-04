Cuidados necessários com a fala das crianças

Por Estadão - Estadão 7

Pronunciar determinadas palavras se torna um grande desafio no início para as crianças. Muitas falam termos curiosos e, até mesmo, fofos. Afinal, como não sorrir ao escutar determinadas palavras com uma forma diferenciada? Trocar letras é natural e faz parte do processo de aprendizado. Entretanto, tem hora para acabar. Por isso, é necessário ficara atento com o desenvolvimento da linguagem das crianças.

Diversos fatores influenciam no amadurecimento da fala. A dificuldade em discriminar as variações de determinados sons pode ser a causa. Isso é normal. Caso não apresentem nenhum problema auditivo, o pequeno já possui em seu repertório todos os sons maduros. Portanto, já deve conseguir pronunciar corretamente as palavras.

Orientação

Cada fase do desenvolvimento possui determinadas características. Esse amadurecimento não exige pressão, mas atenção por parte dos pais. Desde o início, é preciso estimular o bebê para a produção de vocalizações. Na sequência, fique atento com a substituições de determinadas letras, como a troca da letra “r” por “l” nas palavras.

Ao ser estimulada da forma correta, sem pressão, a criança apresentará um amadurecimento natural. Em alguns casos, porém, é muito importante consultar um profissional para uma avaliação.

O fonoaudiólogo conseguirá identificar o problema e apresentar os caminhos para o correto desenvolvimento da fala. Durante o processo terapêutico, algumas técnicas são utilizadas para corrigir a fala. Nesta fase, o envolvimento dos pais é muito importante para a conquista dos resultados.

