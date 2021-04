Sobre instalação da 'CPI da Covid', Pacheco diz que 'decisão judicial se cumpre'

Por Estadão - Estadão 9

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que vai cumprir a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 na Casa. A investigação coloca a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia no alvo.

Em coletiva de imprensa no Senado, Pacheco afirmou que “decisão judicial se cumpre” e que vai respeitar a determinação de Barroso por “responsabilidade institucional e cívica”, mas fez questão de criticar a decisão de Barroso.

O presidente do Senado argumentou que a investigação – que precisa ser feita em sessões presenciais – pode comprometer o enfrentamento da pandemia.

Pacheco vai ler em plenário o requerimento de instalação da CPI na próxima semana e abrir a indicação dos membros, que deve ser feita pelos líderes partidários. “CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva”, afirmou Pacheco. “E, para além de um ponto fora da curva, pode ser um coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia.”

