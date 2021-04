Petrobras: minoritários FIA Dinâmica e Banclass indicam Abdalla Filho no Conselho

Por Estadão - Estadão 7

A Petrobras informa ter recebido nesta quinta-feira, 8, a indicação de José João Abdalla Filho como candidato dos acionistas minoritários FIA Dinâmica Energia e Banclass FIA para o Conselho de Administração da companhia. Segundo comunicado divulgado pela petrolífera há pouco, a eleição está agendada para a próxima Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 12 de abril.

O nome de Abdalla Filho não consta do Boletim de Voto à Distância, acrescenta a petrolífera, porque sua indicação foi recebida após o prazo de 25 dias estabelecido por instrução da CVM.

O banqueiro Abdalla Filho é diretor presidente e acionista controlador do Banco Clássico e também diretor presidente da Dinâmica Energia, da Jupem Participações e Empreendimentos, da Navegação Porto Morrinho (NPM), da Agro Imobiliária Primavera e da Socal Mineração. O executivo ainda é membro titular do conselho de administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), além de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG).

