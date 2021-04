Guarani inscreve Matheus Davó no Paulistão: 'Quero dar alegria ao torcedor'

Por Estadão - Estadão 2

Após conseguir a liberação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para registrar Matheus Davó, após um imbróglio envolvendo a própria saída do atleta em sua primeira passagem pelo clube, o Guarani inscreveu o atacante na Lista A do Campeonato Paulista. Através de sua assessoria de imprensa, o jogador se colocou à disposição do técnico Allan Aal.

“Assim que o campeonato retornar, o professor pode contar comigo. Na minha primeira passagem aqui fui muito bem sucedido. Quero repetir e fazer ainda mais e dar alegrias ao nosso torcedor que tanto merece”, falou Matheus Davó, que mostrou confiança em ajudar o Guarani a conquistar os objetivos traçados no primeiro semestre.

“Estou pronto para entrar em campo e exercer o que mais amo nessa vida que é jogar futebol. Estou bem fisicamente e tecnicamente para ajudar o time a conquistar seus objetivos neste ano”, finalizou o jogador.

Matheus Davó tem treinado no Guarani desde fevereiro. O contrato de empréstimo do jogador vai até 30 de maio. Por conta do imbróglio na Justiça, o atacante desfalcou o Guarani contra Botafogo-SP (vitória por 1 a 0), Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1) e São Bento (empate em 0 a 0).

O jogador, porém, deve ser o único reforço do Guarani na retomada do Paulistão. O time de Campinas (SP) aparece na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos cinco pontos do Santos, mas na frente pelo saldo de gols (-2 contra -3).

