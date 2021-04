Kevin Durant volta após lesão e Nets derrotam Pelicans na NBA; Celtics ganham

Por Estadão - Estadão 4

O Brooklyn Nets não tomou conhecimento do New Orleans Pelicans e venceu com facilidade por 139 a 111, no ginásio Barclays Center, em Nova York, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA. O jogo marcou o retorno do ala Kevin Durant após 23 jogos desfalcando o time da casa com uma lesão muscular.

O astro dos Nets atuou por 19 minutos, saindo do banco de reservas, e anotou 17 pontos, com cinco assistências e sete rebotes. O cestinha pelos donos da casa acabou sendo o armador Kyrie Irving, que marcou 24 pontos, com seis assistências e dois rebotes. Outro destaque foi o pivô LaMarcus Aldridge, que terminou a partida com 22 pontos, três rebotes e duas assistências.

Os Pelicans não foram páreo para a equipe de Nova York, mas alguns jogadores chamaram a atenção. É o caso de Eric Bledsoe, que foi o maior pontuador do duelo com 26 pontos, além de uma assistência e cinco rebotes. Um pouco abaixo do que mostrou nas últimas atuações, Zion Williamson terminou com 16 pontos, seis assistências e quarto rebotes.

Os Nets assumiram a liderança da Conferência Leste da NBA com 36 vitórias e 16 derrotas. Já os Pelicans estacionam na 11.ª posição do Oeste com campanha de 22 triunfos e 29 derrotas.

Em Boston, o Boston Celtics recebeu o New York Knicks, no ginásio TD Garden, e ganhou por 101 a 99 em uma partida marcada pelo equilíbrio do começo ao fim. Jaylen Brown, com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 32 pontos e 10 rebotes, e Jayson Tatum, com 25 pontos e 10 rebotes, foram os nomes da partida.

RJ Barrett e Julius Randle, com 29 e 22 pontos, respectivamente, foram os líderes dos Knicks, mas não foram o suficiente. Os outros três titulares do time – Nerlens Noel, Reggie Bullock e Elfrid Payton – combinaram para apenas 21 pontos.

Com este resultado, os Celtics ultrapassam os Knicks de vez na Conferência Leste e assumem a sétima colocação, uma abaixo da vaga direta aos playoffs, que hoje é ocupada pelo Miami Heat.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 141 x 137 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 116 x 131 Washington Wizards

Boston Celtics 101 x 99 New York Knicks

Brooklyn Nets 139 x 111 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 102 x 93 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 113 x 131 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 102 x 113 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 106 x 96 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 117 x 113 Utah Jazz

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Detroit Pistons

