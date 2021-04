Com gol de Vargas, Atlético-MG vence Pouso Alegre e vai embalado para clássico

Por Estadão - Estadão 4

Em uma das partidas que abriu a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, na tarde desta quarta-feira, o Atlético-MG quebrou um tabu e se manteve isolado na primeira colocação. Jogando no Mineirão, em Belo Horizonte, o time alvinegro fez um duelo direto pelo G4 – zona de classificação às semifinais – diante do Pouso Alegre e venceu por 1 a 0. Vargas, de cabeça, fez o único gol do jogo, que marcou a primeira vitória do Atlético sobre o Pouso Alegre na história.

Ao todo, as duas equipes haviam se encontrado apenas três vezes, nos Campeonatos Mineiros de 1989, 1990 e 1991, com dois empates e uma vitória do time de Pouso Alegre, que retornou à elite estadual nesta temporada à elite. Além de ter chegado aos 21 pontos e aberto seis de diferença do América-MG, que é segundo com 15, o Atlético-MG ganha ainda mais confiança para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo.

Já o Pouso Alegre, que conheceu apenas a terceira derrota no Estadual, segue na parte de cima da tabela, em quarto com 11 pontos, lutando pela classificação. Com os demais jogos da rodada, porém, o time de interior pode ser ultrapassado e sair do G4.

Mesmo atuando diante do líder da competição, o Pouso Alegre não se intimidou e fez pressão nos primeiros minutos. Do outro lado, o Atlético-MG foi crescendo aos poucos e depois de Eduardo Sasha também acertar a trave, abriu o placar aos 37 minutos. Keno recebeu pela esquerda e cruzou na área. A bola desviou na marcação e sobrou para Eduardo Vargas, que penetrou entre os zagueiros e testou firme para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o técnico Cuca fez mudanças para poupar alguns de seus principais jogadores ofensivos, no caso Hulk e Eduardo Sasha. Mesmo assim, o time manteve o controle do jogo, criou chances e poderia ter ampliado o placar.

Agora, o Atlético-MG se prepara para um clássico diante do Cruzeiro, que está marcado para o próximo domingo (11), às 16h, no Mineirão, pela nona rodada. O Pouso Alegre volta a campo no mesmo horário, quando visita o Patrocinense, no Estádio Pedro Alves do Nascimento.

