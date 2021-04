Internazionale vence Sassuolo e dá mais um passo em direção ao título do Italiano

Por Estadão - Estadão 4

Não foi fácil, mas a Internazionale de Milão deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Italiano, nesta quarta-feira, ao derrotar o Sassuolo, por 2 a 1, no Giuseppe Meazza, em jogo atrasado da competição nacional.

Com o resultado, o time milanês chegou aos 71 pontos, 11 de vantagem sobre o rival Milan, segundo colocado. O Sassuolo permanece com 40 pontos, em nono lugar. Já em Turim, a Juventus também não teve trabalho tranquilo frente ao Milan, mas conseguiu os três pontos, assumindo o terceiro lugar na tabela, com 59 ponto, mas com nove rodadas as serem disputadas, o sonho do décimo scudetto consecutivo fica cada vez mais improvável. O Napoli segue com 56, em quinto.

Para alcançar a 22ª vitória no campeonato, a Inter contou mais uma vez com a boa atuação do belga Romelu Lukaku, que abriu o placar em bela cabeçada (22º gol no campeonato), logo aos dez minutos de jogo, e dar assistência para o argentino Lautaro Martinez marcar o segundo, aos 22 minutos da etapa final.

O esforço do Sassuolo, que aceitou a ‘troca de golpes’ durante os 90 minutos e agrediu muito bem a equipe líder do campeonato, foi recompensado em parte com o gol de honra marcado pelo marfinês Hamed Traore, a cinco minutos do fim do jogo.

Em Turim, Juventus e Napoli, que estavam com campanhas semelhantes, fizeram um duelo equilibrado. Cristiano Ronaldo, depois de perder chance incrível, abriu o placar, aos 13 minutos, ao pegar de primeira um cruzamento da direita. Foi o 26º gol do artilheiro do Italiano.

O segundo gol da Juventus foi marcado aos 27 da etapa final pelo argentino Dybala, em lindo chute colocado. O Napoli descontou com Lorenzo Insigne, de pênalti, nos momentos finais.

