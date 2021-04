Manchester City anuncia renovação de contrato com belga Kevin De Bruyne até 2025

Por Estadão - Estadão 6

O Manchester City já anunciou que o atacante argentino Sergio “Kun” Agüero deixará o clube inglês ao final da atual temporada. Preocupada em não perder mais craques do elenco, a diretoria acertou nesta quarta-feira a renovação de contrato do meia belga Kevin De Bruyne por mais duas temporadas. O atual vínculo iria até junho de 2023 e agora o novo só será encerrado em 2025.

“Eu não poderia estar mais feliz. Desde que cheguei ao City em 2015, tenho me sentido em casa. Eu amo os torcedores, minha família está estabelecida aqui em Manchester e meu próprio jogo tem se desenvolvido muito bem”, disse De Bruyne em declarações publicadas no site oficial do clube, exaltando também a parceria com o técnico espanhol Pep Guardiola.

“Pep e eu vemos o futebol da mesma forma. Ter esse relacionamento com um gestor é muito importante para mim porque nossos objetivos estão totalmente alinhados e queremos as mesmas coisas”, completou o meia belga.

De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, contratado junto ao Wolfsburg, da Alemanha, e fez 255 jogos com a camisa do time inglês, tendo marcado 65 gols e dado 105 assistências. O belga já conquistou duas edições do Campeonato Inglês, uma da Copa de Inglaterra, quatro da Copa da Liga Inglesa e uma da Supercopa da Inglaterra.

Na atual temporada, o Manchester City lidera o Campeonato Inglês com larga vantagem, está nas semifinais da Copa de Inglaterra (contra o Chelsea), na final da Copa da Liga Inglesa (contra o Tottenham) e nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa (contra o Borussia Dortmund, da Alemanha).

