Banco Central da Índia (RBI) mantém taxa de juros em 4%

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu nesta quarta-feira, 7, manter a sua taxa básica de juros em 4,0%. A decisão de política monetária foi unânime.

Continua depois da publicidade

O presidente do RBI, Shaktikanta Das, afirmou que o banco pretende manter uma política monetária acomodatícia para estimular o crescimento econômico. A instituição alertou, no entanto, que o recente repique de casos de covid-19 no país pode prejudicar as perspectivas para a atividade.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].