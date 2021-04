Marília Mendonça recebe mensagens de ódio por não comentar racismo no 'BBB 21'

Por Estadão - Estadão 30

Advertisement

Advertisement

Marília Mendonça foi alvo de ataques nas redes sociais nesta segunda-feira, 5. A cantora disse que irá se afastar da internet por um tempo, após ser criticada por não se posicionar sobre as falas racistas do cantor Rodolffo no Big Brother Brasil 21. A sertaneja, que tem o costume de fazer comentários sobre o reality show frequentemente, foi cobrada por internautas para falar sobre a polêmica envolvendo o cantor. Ela foi acusada de compactuar com o pensamento de Rodolffo.

Continua depois da publicidade

“Veja bem, me cancelar é um direito de vocês. Torcer é um direito de vocês (…) Agora, além de me lincharem, vocês estão me acusando de algo muito sério, que vai além de rivalidade de torcida, e isso não está certo. Me acusar de cometer um crime por não me posicionar num paredão vai além do que é o direito de vocês. Existem limites”, escreveu a cantora em uma série de postagens no Twitter.

Marília revelou que Rodolffo deixou diversos vídeos para que ela pedisse apoio à ele no programa, mas ela não postou nenhum. “Guardei os vídeos e pensei comigo: quando ele sair, eu vou explicar porque eu não postei os vídeos. E ele vai entender. E eu sei que tá cheio de gente disposta a ajudar, mesmo sem a obrigação. Eu não promoveria um linchamento com alguém que errou do mesmo jeito que eu, jamais”, defendeu ela. A sertaneja foi acusada de transfobia em uma “live” de 2020.

Porém, horas depois, ao fazer um tweet sobre o choro de João Luiz, que denunciou fala racista de Rodolffo no Jogo da Discórdia, Marília recebeu uma série de ataques. “João merece respeito e me desculpa por isso! Perdão, mesmo! Eu não sei até que ponto isso se torna uma culpa minha, mas nessa situação me vejo fazendo o mínimo. Quando machucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas são o mínimo. Você é lindo e eu sempre disse isso aqui”, declarou ela.

Continua depois da publicidade

Logo em seguida, ela fez um novo desabafo mostrando alguns prints com comentários de ódio em seu perfil e garantiu que irá se afastar das redes sociais. “Vou deixar esse último tweet aqui. Essas são as proporções. O dia todo foi assim”, iniciou ela. Nas mensagens expostas, é possível ver diversos usuários que responderam ao tweet dela sobre João com muitas ofensas.

Bárbara Correa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].